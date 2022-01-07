شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يكثف الجلسات النفسية مع بدلاء الأهلى قبل كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى جلساته النفسية مع اللاعبين البدلاء والصاعدين لتجهيزهم للمشاركة في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة حيث طالبهم قمصان بإستغلال الفرصة والظهور بشكل جيد لتقديم أوراق إعتمادهم في التشكيلة الأساسية للفترة المقبلة.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الاندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وحصل حسام حسن مهاجم الأهلى على وعد من مسئولى القلعة الحمراء والجهاز الفنى بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات خلال الفترة القادمة، بعدما رفض مسئولو النادى رحيله فى الانتقالات الشتوية الجارية والتمسك ببقائه لحاجة الفريق إلى جهوده.

وكان نادى سموحة يرغب فى استعادة حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما رفضه مسئولو الأهلى وتمسكوا ببقاء اللاعب، مع وعده بالحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر فى الفترة القادمة، بدءا من بطولة كأس الرابطة.

ولا يشارك حسام حسن بشكل أساسى مع الأهلى منذ الانضمام لصفوفه مطلع الموسم الحالى فى ظل اعتماده على الثنائى محمد شريف وبيرسى تاو فى قيادة الهجوم الأحمر.

وتحفظ مسئولو الأهلى على فكرة عودة حسام حسن إلى سموحة فى الميركاتو الشتوى الحالى، لاسيما أن الفريق الأحمر يحتاج اللاعب، بخلاف اجتهاده فى التدريبات من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى والحصول على فرصة أكبر للمشاركة فى المباريات.