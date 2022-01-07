شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات اليوم ويستأنف الاستعداد للجونة بعد 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، على أن يستأنف المران غداً استعداداً للارتباطات المقبلة، ويأتي في مقدمتها مباراة الجونة يوم الخميس المقبل فى ضربة البداية بكأس الرابطة التى يلعب خلالها الأهلي ضمن المجموعة الثانية ومعه كلاً من الإسماعيلي، سموحة، المقاولون العرب، البنك الأهلي والجونة.

ويحصل لاعبو الفريق الذين شاركوا في التدريبات ابتداء من يوم 4 ‏يناير الحالى، على راحة اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا السبت بعد ‏اكتمال صفوفه بمشاركة اللاعبين الذى حصلوا على راحة إضافية؛ للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي.‏

ومن المنتظر أن يقود بيتسو موسيماني، المدير الفني وجهازه المعاون، تدريبات الفريق يوم السبت المقبل بعد ‏عودته إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد قضاء فترة الراحة مع ‏أسرهم.‏

وخاض لاعبو الأهلي تدريباتهم اليوم حيث أدى اللاعبون فقرة في "الجيم" ثم استكملوا ‏برنامجهم التدريبي داخل ملعب التتش، وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير حمزة علاء، ‏ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة.‏ وأكد الجهاز الطبي بالنادي على تشديد الإجراءات الاحترازية وإجراء مسحات طبية لبعض ‏اللاعبين؛ للاطمئنان على سلامتهم بعد العودة من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني لهم في ‏ظل توقف النشاط بسبب استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تقام في ‏الكاميرون

واستقر الجهاز الفني للأهلي على وضع برنامج بدني خاص من أجل تأهيل لاعبي الفريق الأحمر بعد العودة من الإجازة التي حصلوا عليها لمدة 12 يوما بدءا من يوم السبت، ومع عودة المجموعة الأساسية للمشاركة في التدريبات وكذلك وجود الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ومعاونيه من جنوب أفريقيا.

وينوى موسيماني رفع الحمل البدني للاعبي الأهلي بعد العودة من بلاده من أجل تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في كأس الرابطة المقرر انطلاقها بدءا من يوم 13 يناير الجاري والتي يستهلها الأهلي بمواجهة فريق الجونة.

ويرغب موسيماني في تعويض فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون في رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبي الأهلي، وإكسابهم حساسية المباريات قبل خوض منافسات كأس الرابطة للظهور بمستوى قوي والمنافسة مبكرا على حصد لقب البطولة.

وانتظم لاعبو الأهلي البدلاء في التدريبات الجماعية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بينما ينتظم اللاعبون الأساسيون في التدريبات يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الجهاز الفني.