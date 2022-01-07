شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور: الصليبي منع انضمامى للأهلى ولدى عروض خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، أنه تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، مع اقتراب انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، وقال أحمد منصور في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "لدي عدة عروض من أندية مصرية ولدي عرض سعودي وآخر كويتي ولكني أفضل الدوري المصري في الوقت الحالي، والأولوية التجديد لبيراميدز".

وأضاف: "وقعت للأهلي عندما كنت في المصري، ولكني تعرضت لإصابة الرباط الصليبي بعد نهائي الكأس بين المصري والأهلي، ولذلك توقفت الأمور وفترتي مع المصري كانت الأفضل في مسيرتي".

وواصل: "حسام حسن أثر كثيراً في شخصيتي خلال تدريبه للمصري، كان يعاملني كأني ابنه، ورغم أنني كنت مقيداً تحت السن في المصري، كان يحاسبني كلاعب كبير في الفريق عن أي هدف نستقبله".

وعن خسارته لنهائي كأس مصر مع المصري أمام الأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف قال أحمد منصور: "تعرضت للإصابة في الشوط الثاني خلال المباراة وعندما جاء الجهاز الطبي أحمد فتحي وقتها كان يلعب في الأهلي، وقال الدكتور ماتشوفش الإصابة دي صليبي فبكيت وقتها، وجاء إلى لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة حسام البدري لمواساتي.

وأضاف: "بعدما تعادلنا مع الأهلي وفي آخر دقيقتين قلت لإبراهيم حسن فاضل دقيقتين خلي بوسكا يضيع وقت ولكن بوسكا لم يفعل ذلك فاستقبلنا الهدف الثاني".