شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه عثماثون وديا اليوم استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية اليوم أمام فريق عثماثون أحد أندية الدرجة الثالثة ضمن الاستعدادات لخوض مباريات بطولة كأس الرابطة.

ويسعى عبد الحميد بسيونى من رؤية اللاعبين خلال اللقاءات الودية، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين خلال المرحلة المقبلة وتحديد احتياجات الفريق.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات كأس الرابطة وشهدت وقوع بيراميدز والمصرى والاتحاد وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من الأهلى والبنك الأهلى والإسماعيلى والجونة وسموحه والمقاولون، وجاءت المجموعة الثالثة الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا وإنبى.

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة

الجمعة 14 يناير

الزمالك أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام فاركو - الساعة 5:00 مساء

غزل المحلة أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء

الثلاثاء 18 يناير

فاركو أمام الزمالك - الساعة 2:30 عصرا

طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء

إنبي أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

السبت 22 يناير

فاركو أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا

الزمالك أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو - الساعة 2:30 عصرا

إنبي أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا

سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك - الساعة 5:00 مساء

الثلاثاء 1 فبراير

فاركو أمام إنبي - الساعة 5:00 مساء

سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الزمالك أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء