شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور عن الهزيمة من الزمالك 3/0 بنهائى الكأس: اتخطفنا فى دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد أيمن منصور، كواليس خسارة فريقه لبطولة كأس مصر، عام 2019، بعد الهزيمة أمام الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3/0، في الوقت الذي كان يضم فيه بيراميدز مجموعة مميزة من النجوم.

وقال أحمد أيمن منصور في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "كنا نازلين بهدف الفوز بكأس مصر، وتعادلنا في الشوط الأول سلبياً مع الزمالك، رغم الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الزمالك".

وأضاف: "الزمالك معتاد على البطولات رغم أن لدينا أيضاً في بيراميدز لاعبين كبار لعبوا للأهلي والزمالك ولكن، اتخطفنا في أول دقيقتين في الشوط الثاني والزمالك ركب المباراة وحصل على البطولة".

من ناحية أخرى، وعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز، مجموعة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم، وخصوصًا الصفقات الجديدة التى تم إبرامهما مثل هشام محمد وحسين السيد مارسيلو، بالمشاركة فى مواجهات بيراميدز المقبلة بكأس الرابطة.

وأكد إيهاب جلال إن كأس الرابطة فرصة جيدة لتجهيز جميع اللاعبين ومنحهم فرصة حقيقة للمشاركة فى ظل توقف مسابقة الدورى وانضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم للمشاركة فى كاس أمم أفريقيا.

ويقع بيراميدز فى المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، والتى تضم كلاً من.. بيراميدز والمصرى والاتحاد السكندرى وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى.