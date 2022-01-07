شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: فكرت فى عدم خوض انتخابات الاتحاد ونزلت على رغبة رموز النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه فكر في عدم خوض انتخابات النادي السكندري، وذلك قبل الضغوط الإدارية، وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": كنت أفكر في عدم خوض انتخابات الاتحاد السكندري بسبب الضغوط، ولكن رموز النادي كانت تفضل أن أكمل مع النادي، ولذلك تقدمت بأوراق ترشحي".

وأضاف مصيلحى: "لا أعمل بمفردي وأعضاء مجلس الإدارة كان لهم دور كبير في ما تم إنجازه بالنادي".

وفاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء الخميس، حيث لم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس.

وتقدم محمد مصيلحى الرئيس الحالى للاتحاد السكندرى بأوراق ترشحه لرئاسة النادى فى ولاية جديدة، وذلك فى الخليج 365 والأخير من فتح باب الترشح، وحظى مصيلحى باستقبال حافل من قبل أعضاء النادى خلال تقديم أوراق ترشحه، حيث قام الأعضاء بعمل "زفة إسكندرانى" فى استقبال مصيلحى قبل تقدمه بأوراق الترشح.