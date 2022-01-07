شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: العامرى فاروق اقترب من العودة إلى منصب نائب رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عثمان، المستشار القانوني بالنادي الأهلي، إن العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، يعود لمنصبه خلال الساعات القليلة القادمة بعد الجهود التي قام بها مسئولو القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، عقب حصول العامري على حكم قضائي بعودته إلى منصبه.

وأشار محمد عثمان في تصريحات لقناة الأهلي إلى أن وزارة الشباب والرياضة أوصت بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري باعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأخيرة.

وأكد المستشار القانوني للأهلي أن مسئولو الأهلى بذلوا جهوداً كبيرة الأيام الماضية بشكل أوشكت معه الأزمة على الانتهاء باعتماد فوز العامري فاروق.

وأوضح محمد عثمان أن وزارة الشباب والرياضة خاطبت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بقرار اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي، ومن المقرر أن تقوم مديرية الشباب والرياضة في القاهرة بمخاطبة اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد فوز العامري فاروق.

وشدد عثمان على أن اعتماد أي نتائج في الانتخابات يختص بها اللجنة الاولمبية وفقًا للائحة النادي الأهلي، موضحاً أن الساعات المقبلة ستشهد عودة العامري فاروق لمنصبه.

ويترقب الأهلي موقف اللجنة الأولمبية المصرية من الحكم القضائي الذى حصل عليه العامري فاروق الأحد الماضي، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن، وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.