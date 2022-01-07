إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أعلن باريس سان جيرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي، اليوم الخميس، إصابة لاعبيه جوليان دراكسلر وآنخيل دي ماريا بفيروس كورونا.

وتقرر عزل الثنائي في منزلهما، ليصبحا الأحدث في قائمة إصابات الفريق بالعدوى.

وضمت القائمة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وخوان بيرنات وناثان بيتومازالا، والحارس سيرخيو ريكو، ودانييلو بيريرا.

غير أن ميسي أنهى بالفعل فترة العزلة، حيث يستأنف التدريبات مع الفريق في الأيام المقبلة بعد أن ثبتت إصابته مؤخرا خلال تواجده في الأرجنتين لقضاء عطلة أعياد الميلاد (كريسماس).