الهلال يتوج بكأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه

حصد الهلال لقب كأس السوبر السعودي، الخميس، بانتصاره على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة التي جمع الفريقين على أرض ملعب "الملز" بالتعادل بهدفين لمثلهما.



ونجح محمد العمري في تسجيل هدف التقدم لصالح الفيصلي من خلال تسديدة لا ترد في الدقيقة "16"، ليضع العنابي في المقدمة.



وعزز الفيصلي تفوقه بهدف ثان حمل توقيع رومان أمالفيتانو عند الدقيقة 23 من ضربة رأسية هزت شباك الحارس الهلالي عبدالله المعيوف.



وانتظر الهلال إلى غاية الدقيقة 40 لكي يُقلص الفارق من خلال عرضية مميزة أرسلها محمد البريك إلى داخل جزاء الفيصلي ليستقبلها سالم الدوسري بضربة مقصية سكنت مرمى مصطفى ملائكة هدفا غاية في الروعة.



وضغط "الزعيم" بقوة مع بداية الشوط الثاني واستطاع إدراك التعادل بهدف ثان حمل توقيع ياسر الشهراني في الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من موسى ماريغا.



ومع نهاية الزمن الأصلي بالتعادل احتكم الفريقان مباشرة لركلات الترجيح التي منحت اللقب للهلال بتسجيله أربع ركلات مقابل ثلاثة للفيصلي.