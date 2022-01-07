الامارات | 6 رياضات في النسخة الـ 9 لـ «دورة ند الشبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رياضات في النسخة الـ 9 لـ «دورة ند الشبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية»، تنظيم النسخة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك، بمجمّع ند الشبا الرياضي، واعتمدت قائمة الرياضات التي تتضمنها الدورة هذا العام، وتتضمن 6 رياضات، هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية والجوجيتسو. ويفتح باب التسجيل في فبراير المقبل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في الرياضات الست المعتمدة في جدول المنافسات، وسيكون بنظام التسجيل الإلكتروني المعتمد للدورة.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي أن تسجيل الفرق في بطولة الطائرة من 1 حتى 22 فبراير 2022، فيما يستمر تسجيل اللاعبين في البطولة حتى 22 مارس المقبل. ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق، من تاريخ إقامة البطولة. ويسمح بتسجيل اللاعبين من غير المواطنين بحد أقصى 12 لاعباً في الفريق الواحد، وألا يقل عدد المواطنين عن لاعبَين كحد أدنى.

وسيكون 22 فبراير المقبل هو بداية التسجيل في باقي الرياضات المسجلة بالدورة، وهي الجري والدراجات الهوائية والبادل تنس والجوجيتسو وكرة السلة بالكراسي المتحركة.

وفي لعبة الجري، سيتم السماح بالمشاركة للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، ضمن فئات: 10 كيلومترات للفئة المفتوحة للرجال وللنساء، ومسافة 5 كيلومترات المخصصة للهواة من الرجال والسيدات غير المسجلين في المنتخبات والأندية. ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية ضمن الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للرجال والسيدات، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطرق ودراجات اليد.

أما بالنسبة للبادل تنس، فستقام المنافسات في ملاعب مجمّع ند الشبا الرياضي، ضمن فئتين: فئة الفردي التي يسمح فيها بمشاركة المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات، وفئة الفرق التي يسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة لمشاركة اثنين من المحترفين، وعلى أن يتكون الفريق من 5 لاعبين.

• الرياضات الست هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، سلة الكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو.

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