الامارات | رسمياً.. سلطان المرزوقي يدير مباراة كأس السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سلطان المرزوقي يدير مباراة كأس السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، رسمياً، طاقم تحكيم بقيادة الحكم سلطان المرزوقي، لإدارة مباراة كأس السوبر، المقررة اليوم، بين فريقي شباب الأهلي والجزيرة، على استاد هزاع بن زايد في العين. ويضم طاقم التحكيم كلا الحكمين سبت عبيد، وصلاح سالم مساعدين لحكم الساحة، وخالد ناجم حكماً رابعاً، وحكم فيديو أحمد عيسى درويش، ومسعود حسن حكم فيديو مساعد، وعلي سرور مقيماً للحكام. ويعد سلطان المرزوقي من الحكام المميزين، ويتميز بخبرات تحكيمية كبيرة، وقاد خلال الفترة الماضية العديد من المباريات المهمة.

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