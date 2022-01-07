الامارات | أدريلسون.. «شجاع» في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن أدريلسون.. «شجاع» في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الوصل، البرازيلي أدريلسون سيلفا مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، أثناء ذهابه مع صديقه إلى مدينة الألعاب «الملاهي» في القرية العالمية بدبي، إذ أظهر لاعب الوصل شجاعته في ركوب الألعاب الخطرة، بينما أبدى سعادته بالخوف الشديد الذي أبداه صديقه في الألعاب نفسها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news