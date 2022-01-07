الامارات | دبي تجمع شمل ريان وفايز وميونغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تجمع شمل ريان وفايز وميونغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الثلاثي ريان يسلم ومحمد فايز ولي ميونغ في دبي مجدداً، بعد فترة طويلة من الانقطاع، بعد مغادرة كل من فايز وميونغ لأسوار «الزعيم» في الفترة الماضية، ونشر الثلاثي عبر «إنستغرام»، صورة تجمعهم في «دانة الدنيا»، وعلقوا عليها بالقول: «عاد الأولاد للقاء».

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