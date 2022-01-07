الامارات | مدرب منتخب «القوة البدنية» خالد الحاي يحصل على شارة التحكيم الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب «القوة البدنية» خالد الحاي يحصل على شارة التحكيم الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الاتحاد الدولي للقوة البدنية شارة التحكيم الدولية لمدرب منتخب الإمارات خالد علي الحاي، وذلك بعد تجاوزه الاختبارات النظرية والعملية، التي أقيمت تزامناً مع منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية، التي أقيمت في تركيا. وثمّن خالد الحاي الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء لإنجاز المنتخب في البطولة الآسيوية بتحقيقه ثماني ميداليات ملونة، وسط مشاركة قوية لأبطال دوليين مميزين»، مؤكداً أن منتخب الإمارات ظهر بشكل مميز، على الرغم من مشاركته بثمانية لاعبين فقط. وأشاد بلاعبين شباب موهوبين، على غرار راشد لوتاه وعلي المازمي والحيلي، قائلاً إنهم يتمتعون بمواصفات بدنية وفنية، تمكنهم من المنافسة مستقبلاً في بطولة العالم.

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