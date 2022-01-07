اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس السوبر

شباب الأهلي - الجزيرة 19:45

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - مونشنغلادباخ 23:30

الدوري الفرنسي

بوردو - مرسيليا 00:00

الدوري البرتغالي

سانتا كلارا - لشبونة 22:30

الدوري السعودي

التعاون - الحزم 19:05

الاتحاد - الفيحاء 20:55

الدوري الجزائري

بلوزداد - شبيبة القبائل 18:00

القسنطيني - شبيبة الساورة 18:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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