التعاون والحزم قمة قصيمية في القاع

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ويأتي التعاون الذي يخوض مواجهته الثانية على أرضه وبين جماهيره في المرتبة الرابعة عشرة برصيد 14 نقطة عقب فوزه الأخير على حساب ضمك بثلاثية نظيفة، ويطمح في تجاوز هذا اللقاء ومواصلة رحلة الهروب إلى دائرة الأمان، ويدرك البرتغالي جوزيه جوميز مدى أهمية اللقاء على اعتبار فارق الثلاث نقاط بينه وبين منافسه، لذا يتوقع أن يخوض اللقاء بطريقة متوازنة سعيا إلى مواصلة صحوته الإيجابية وعدم التفريط في النقاط مجددا.
في المقابل يأتي الحزم في المرتبة السادسة عشرة والأخيرة برصيد 11 نقطة، ويطمح هو الآخر في الخروج من سلسلة الخسائر المتلاحقة التي كان آخرها أمام الطائي بهدف وحيد وإيقاف النزيف المتواصل، فيما لا تزال الأمور الفنية غير مقنعة لدى جماهيره حتى الآن من حيث تباين الأداء والمستوى في آخر سبع مواجهات حقق خلالها الفريق نقطة واحدة، لذا يتوقع أن يخوض الروماني كونستانتين جالكا هذا اللقاء بتشكيلة متوازنة مع إجراء بعض التغييرات الفنية بحثا عن إيقاف النشوة المعنوية لدى مضيفه وتحقيق الانتصار الأول له منذ إشرافه على الفريق خلفا للبرتغالي هيلدر كرستوفاو.
قبل اللقاء:
- التقى الفريقان في 7 مواجهات فقط على صعيد دوري المحترفين
- تفوق التعاون في مواجهتين فقط لم يسبق للحزم التفوق على التعاون
- حضر التعادل في 5 مواجهات منها 4 إيجابية وسلبية وحيدة
- انتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل الإيجابي (3ــ 3)
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