شكرا لقرائتكم خبر الليث يتأهب للثأر من أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الشباب لتحقيق فوزه العاشر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف فريق أبها ضمن مباريات الجولة الـ16 والأولى من رحلة الإياب.

انتهت مباراة الذهاب بفوز أبها (2-1) وبالتالي يسعى الشباب لرد الثأر لهذه الخسارة وهو قادر على ذلك، حيث يعيش فترة من أفضل أيامه، فهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر الاتحاد، فيما يحتل فريق أبها المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ويتفوق الشباب في الهجوم والدفاع فهو يملك أقوى هجوم في الدوري بتسجيله لـ 30 هدفا ضعف ما سجله هجوم أبها، كما يملك الشباب ثالث أقوى دفاع في البطولة.

وتقابل الفريقان في دوري المحترفين في 7 مباريات كانت التكافؤ بينهما كبيرا جدا، حيث فاز كل منهما في 3 مباريات وحضر التعادل مرة واحدة.

يذكر أن الفريقين قد حققا الفوز في الجولة الماضية، حيث فاز الشباب على الأهلي (4-3) وفاز أبها على الرائد بهدف دون مقابل.