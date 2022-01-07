شكرا لقرائتكم خبر الهلال يتوج بالسوبر والبطولة الـ 64 في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الفريق الهلالي كعادته في إضافة لقب جديد لخزانته بعدما حقق كأس السوبر السعودي بعد تغلبه على الفيصلي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بركلات الترجيح 6/5 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلها كان الفيصلي السباق عن طريق العمري ورومان قبل أن يعدل الهلال الكفة عن طريق سالم الدوسري وياسر الشهراني، مستغلا طرد مهاجم الفيصلي تفاريس في نهاية الشوط الأول ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

بداية اللقاء

بدأ الفريقان اللقاء بقوة وهجوم متبادل على غير عادة لقاءات الكؤوس التي تبدأ بالحذر وجس النبض، وكانت الشرارة الأولى من أقدام لاعب وسط الفيصلي رومان الذي سدد كرة قوية تصدى لها المعيوف بكل اقتدار في الدقيقة الأولى، بينما ماريجا تلقى تمريرة كسرت الدفاع الفيصلاوي لينفرد بالمرمى ويلعبها ضعيفة بعد مواجهة الحارس ليلحق بها برناوي ويخرجها لركنية. ووسط محاولات فيصلاوية بالاعتماد على الكرات الطويلة للأطراف مرر سلمان الفرج كرة رائعة لبيريرا الذي واجه ملائكة وسددها قوية تصدى لها الحارس بكل بسالة في الدقيقة 12.

هدف الافتتاح فيصلاوي

بعد كرة عرضية أبعدها المعيوف خارج الصندوق نجح محمد العمري في ترويض الكرة على صدره قبل أن يسدد صاروخا لا يصد ولايرد سكن المقص العلوي الأيسر لشباك المعيوف كهدف فيصلاوي أول في الدقيقة 17، وبعد الهدف تحسن مستوى الفيصلي وشكل خطورة على مرمى الهلال الذي تقدم للتعديل ولكن كل كراته كانت تنكسر أمام دفاع العنابي.

رومان يضيف الثاني

وتأكيدا لخطورة الفيصلي في الكرات العرضية نجح رومان في لعب كرة رأسية بعد عرضية جليرمي لتعانق الشباك الهلالية كهدف ثان في الدقيقة 24 احتفل معه الفيصلاويون كثيرا في توسيع الفارق التهديفي.

بعد هذا الهدف استشعر الهلال خطورة الموقف وشن هجوما ضاغطا ومتواصلا على مرمى ملائكة استطاع من خلالها الحصول على عدة ركنيات لم تستغل مقابل هجمات مرتدة للفيصلي كان أبرزها كرة جيلرمي التي توغل وسدد كرة قوية أبعدها المعيوف بكل صعوبة لركنية د 38

مقصية الدوسري تقلص الفارق

وفي الدقيقة 40 كان للجمهور موعد مع لقطة سينمائية وفاصل مهاري للثنائي المبدع محمد البريك الذي تلاعب بجيلرمي في الجهة اليمنى قبل أن يلعب عرضية متقنة باتجاه الرائع سالم الدوسري الذي حولها للمرمى بمقصية لا تصد ولا ترد في سقف مرمى ملائكة كهدف هلالي أول.

طرد تفاريس يريح الهلال

وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه حدث اشتباك بين الكوري جانغ وتفاريس ليعود الحكم الهولندي للفار ويشهر البطاقة الحمراء في وجه تفاريس وسط اعتراض وامتعاض من الفيصلاوية على القرار بحجة أنه احتكاك بسيط، ولعل هذا القرار منح الهلال حرية في الحركة والبحث عن التعديل ولكن صافرة الهولندي أنهت الشوط الأول بتقدم الفيصلي بهدفين لهدف.

الشهراني يعدل الكفة

ومع بداية الشوط الثاني ومن إحدى محاولات الهلال عن طريق الأطراف مرر البريك كرة طولية لماريجا الذي تقدم ولعب عرضية أرضية قوية تقاطع معها الشهراني وأسكنها الشباك بكل سهولة كهدف هلالي ثان عدل به الكفة د 52.

ومع بحث الهلال عن الهدف الثالث مرر هشام فائق كرة جميلة لجيلرمي الذي تقدم وسط ملاحقة من البليهي ليضع الكرة في المرمى كهدف ملغي بداعي التسلل د58.

وأجرى الفريقان عدة تغييرات فالهلال أشرك اليامي بديلا عن البريك المصاب وكاريلو مكان كنو الذي كاد يسجل الثالث قبل خروجه بعدما لعب رأسية أبعدها الأحمد قبل أن تصل لسالم الذي أهدرها بعشوائية بعدما سدد بعيدا عن المرمى د73.

ضغط الهلال استمر ولكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح في ظل تألق الدفاع وبعدها نشط مدرب الفيصلي وسط فريقه بلاعبين شباب هما الدوسري والعنزي بديلين لفائق ورومان اللذين استنفذا لياقياً.

في حين احتسب حكم اللقاء 6 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن بعدها عن نهاية اللقاء بالتعادل والذهاب لركلات الترجيح، والتي انتصر فيها الهلال بعد تسجيله 4 ركلات مقابل 3 للفيصلي.

نقاط من المباراة:

ارتباك واضح في مناطق الهلال الخلفية كاد يسلبه المباراة.

خروج تفاريس بالبطاقة الحمراء أراح دفاعات الهلال.

اعتراض وامتعاض من الفيصلاوية على الحكم بعد نهاية الشوط الأول.

سجل سالم الدوسري هدفا تاريخيا.

مستوى كبير قدمه اللاعب محمد البريك قبل خروجه مصابا.

لم يستطع اللاعب البرازيلي بريرا التسجيل حتى من ركلات الترجيح.

تألق الحارس المعيوف في التصدي للركلات الترجيحية.

رغم الفوز. مستوى الهلال في المباراة لم يرض ِ عشاقه.

الهلال يحقق البطولة الـ 64 في تاريخه.