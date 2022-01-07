شكرا لقرائتكم خبر ترقب لـ«الماراثون» في سباقات الهجن بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، منافسة «المارثون» في سباقات الهجن، بواقع 5 أشواط من مسافة 6 كم، تنطلق في العاشر من يناير الحالي.

وتختلف سباقات «الماراثون» للهجن عن السباقات الأخرى، بوجود الراكب البشري الذي يمتطي الذلول ولا يقل عمره عن 18 عاما، ويحمل جنسية الدولة التي تشارك منها المطية، ويستبعد من ذلك الراكب الآلي، كما يشترط في سباقات «الماراثون» للهجن أن يكون عمر الهجن المتسابقة 5 سنوات فأكثر، ويستبعد من ذلك سن الحق والمفرود.

وشهدت سباقات الهجن هذا العام، زيادة بواقع الضعف عن النسخة السابقة، زجت خلالها 8 دول بـ 8068 مطية، تمثل السعودية 4897 مطية، فيما ستشارك دولة الإمارات بـ 1397، وقطر بـ1289مطية، وعمان بـ 226 مطية، والكويت بـ 206 مطايا، والبحرين بـ 31، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 21، والأردن بمطية واحدة فقط.