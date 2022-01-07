توخيل ينافس على جائزة أفضل مدرب بالعالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة نهائية مختصرة للمدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2021. وضمت القائمة النهائية الألماني توماس توخيل، والإسباني جوسيب جوارديولا والإيطالي روبرتو مانشيني، مدربي فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين ومنتخب إيطاليا على الترتيب. وأعاد توخيل 48 (عاما) الهيبة لتشيلسي، بعد تعيينه مدربا للفريق اللندني في يناير من العام الماضي، ليقوده للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه في مايو الماضي.

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