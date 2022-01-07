النصر يبحث عن فوزه الأول على ضمك بالمحالة

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ويقام هذا اللقاء ضمن لقاءات الجولة الـ16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويسعى المستضيف ضمك لتسجيل انطلاقة مختلفة للدور الثاني عكس ما أنهى به الدور الأول بعد أن تعثر في الجولات الثلاث الماضية ولم يستطع تحقيق الانتصار مما كلفه الابتعاد عن الصدارة بـ6 نقاط بعد أن كان متصدرا.
ويأمل ضمك بقيادة المدرب الكرواتي كرشمير ريزتش إيقاف زحف النصر نحو المقدمة، وإيقاف سلسلة الانتصارات وإعادة ضمك لتحقيق الفوز مستغلا أرضه وجمهوره، حيث إن النصر لم يسبق له الفوز أمام ضمك على أرض الأخير خلال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
على الجانب الآخر يدخل النصر هذا اللقاء لتحقيق الفوز الأول له أمام مستضيفه وكسر عقدة ضمك على أرضه، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في منافسات الدوري بعد أن عاد للانتصارات في الجولات الثلاث الماضية.
ويفتقد النصر لخدمات المهاجم الكاميروني ڤينسنت أبوبكر الذي غادر للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا والتي تقام هذا الشهر، وحرص مدرب الفريق الأرجنتيني ميغيل روسو خلال التدريبات الأخيرة على تجهيز البديل المناسب لتعويض غياب أبوبكر في لقاء الغد.
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