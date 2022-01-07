شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين مسئولى اتحاد الكرة والشركة المسئولة عن تقنية الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو الـ VAR في الدوري المصرى الممتاز تحديد موعد لعقد جلسة مع مسئولي مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال الفترة المقبلة، لحل الأزمة القائمة بين الشركة والجبلاية منذ فترة.

وتأتى الجلسة بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة للشركة لدى اتحاد الكرة وبعد توقف منافسات بطولة الدوري وبالتزامن مع الأجندة الدولية الحالية.

ورفضت اللجنة السابقة التي كانت تتولى إدارة اتحاد الكرة تسليم الشركة مستحقاتها عن الفترة منذ بداية الموسم وحتى الآن، لوجود تحفظات لدى اللجنة على التعاقد الموجود مع الشركة، وهو ما دفع الأخيرة في نهاية المطاف للتهديد بعدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري بعد عودة منافسات البطولة أوائل الشهر المقبل.

وتطالب الشركة الإسبانية بالحصول على مبلغ نصف مليون يورو، وهو ما يوازي نصف قيمة تعاقدها السنوي مع اتحاد الكرة، حيث ينص الاتفاق بين الطرفين على تقاضي الشركة نصف قيمة العقد في بداية الموسم الكروي، وهو ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.