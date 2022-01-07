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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه، وموسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا.

أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه

ازداد ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك تعقيداً، وذلك بعد تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم، ليرسل إنذارا لناديه يطلب فيه الحصول على مستحقاته المتأخرة أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

موسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا

يعود بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة فى ‏الساعات الأولى من صباح غدٍ الجمعة، على أن يقود تدريبات الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة، ‏والتى تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الإمارات خلال ‏شهر فبراير المقبل.‏

شاهد تدريب منتخب مصر اليوم وظهور صلاح وحجازى

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش تدريبه المعتاد اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، بمشاركة محمد صلاح نجم ليفربول.

"عائق وحيد" أمام عودة أجايى للدورى المصرى عبر بوابة بيراميدز

علم ”الخليج 365” أن النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى السابق، والذى فسخ عقده مع ناديه مؤخرا يدرس عددا من العروض تمهيدا للتوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بعدما أصبح من حقه اللعب مجددا بعد فسخ عقده مع الأهلى.

الزمالك يخضع لمسحة طبية قبل انطلاق التدريبات

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس، وذلك تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق.

الأهلى يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل سفر منتخب مصر للكاميرون

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه سيجرى اتصالا هاتفيا مع لاعبى الأهلى ‏الدوليين خلال الساعات المقبلة؛ للشد من أزرهم وتحفيزهم قبل السفر مع المنتخب إلى ‏الكاميرون؛ لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تقام خلال الفترة من9 يناير الجارى إلى ‏‏6 فبراير المقبل.

محمد مصيلحى رئيساً للاتحاد السكندرى بالتزكية بعد غلق باب الترشح

فاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء اليوم الخميس، حيث لم يتقدم أي مرشح أخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس.