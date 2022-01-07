شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف الحكام وسيارات الإسعاف لناشئى القسم الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تحمل تكاليف حكام دوريات الناشئين فى دوريات المظاليم خلال الفترة المقبلة، توفيرا على الأندية فى ظل الأزمات المالية التى يشهدها عدد كبير منهم. كما استقر مسئولو الجبلاية على تحمل تكاليف سيارات الإسعاف في مباريات ناشئين دوريات القسم الثاني والثالث.

وفازت قائمة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت أمس الأربعاء خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كلا من: جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعى.