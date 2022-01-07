شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يكشف تطورات إعارة كهربا من الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقات الأسبق بالنادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق قد يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وأوضح القيعي عبر برنامجه "ملك وكتابة" في قناة الأهلي أن فكرة إعارة كهربا في يناير الجاري تبدو منطقية ومُرضية لجميع الأطراف ، موضحاً أن هذا الأمر سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال إتخاذ القرار الأنسب لجميع الأطراف.

وتابع القيعي: "الأهلي دائماً يتخذ القرار المناسب له وللاعب بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق حتى لا يضيع حق أي طرف".

وتلقى كهربا عرضاً رسمياً الأيام الماضية من نادي هاتاي التركي، حيث عرض الأخير استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر ورحب اللاعب بالرحيل لعدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني إلا عل فترات متباعدة.

وتوصل الأهلي لإتفاق شبه نهائي مع النادي التركي على إعارة كهربا لفريق هاتاي مقابل 500 ألف دولار لمدة ستة أشهر وهناك بند يسمح للنادي التركي بشراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء الإعارة مقابل 3 ملايين دولار.