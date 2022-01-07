شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر قرارا من فيفا بتأجيل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، حلولاً من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أزمة تضارب موعد بطولتي أمم أفريقيا ومونديال الأندية.

وشهدت الساعات الماضية بوادر حلول لأزمة المواعيد التي اشتكى منها الأهلي كثيراً الفترة الماضية بسبب إمكانية غياب لاعبي الأهلي المتواجدين في بطولة أمم أفريقيا المقبة بالكاميرون عن الفريق في مونديال الأندية بالإمارات.

وتلقى مسئولو الأهلي اتصالات من نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم على مدار اليومين الماضيين، وأكد خلالها مسئولو الفيفا أن هناك احتمالات لتأجيل إنطلاق مونديال الأندية أربعة أيام.

وحال تأجيل إنطلاق مونديال الندية أربعة أو خمسة أيام سيكون بإمكان الأهلي الاستعانة بلاعبيه المشاركين في أمم أفريقيا حال صعود مصر أو تونس أو مالي لنهائي البطولة.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا لاتحاد كرة القدم، أكد فيه تقديره للجهد الكبير الذى بذله رئيس الاتحاد السابق أحمد مجاهد، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتى الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات فى الفترة من 3 - 12 فبراير 2022، وتأكيده أن المنتخب الوطنى سيشارك فى بطولة الأمم الأفريقية بكامل لاعبيه، وكذلك فريق الأهلى سيخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبيه، وذلك فى ضوء التصريحات التى جاءت على لسان رئيس اتحاد الكرة لإحدى القنوات التليفزيونية.

وأشار الأهلي فى خطابه إلى أن إدارة النادى تثق تمامًا فى تصريحات أحمد مجاهد قامت بإبلاغ الجهاز الفنى لفريق الكرة للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة فى كأس العالم للأندية، آخذًا فى اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل لاعبيه بمن فيهم الدوليون وهو الأمر الذى يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة فى كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلى أيضًا أنه يقدر تمامًا الدعم والمساندة اللذين قام بهما اتحاد الكرة، خاصة أن فريق الأهلى يخوض مونديال الأندية ممثلًا للكرة المصرية، بل للكرة الإفريقية بأكملها.