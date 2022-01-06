الامارات | مواجهة «سوبر» بين الجزيرة وشباب الأهلي في «الإمارات ملتقى العالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة «سوبر» بين الجزيرة وشباب الأهلي في «الإمارات ملتقى العالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في الساعة 19:45 من مساء اليوم، مباراة السوبر للمحترفين بكرة القدم، التي ينتظرها عشاق الكرة الإماراتية، وتجمع الجزيرة بطل الدوري الساعي لفك العقدة التاريخية، وتحقيق لقبه الأول في المنافسة مع شباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة، الطامح لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الذي حققه في خمسة مواسم سابقة، وتكتسي المباراة طابعاً احتفالياً، إذ تقام تحت مسمى «الإمارات ملتقى العالم».

ولا يملك الجزيرة ذكريات جيدة مع مباريات السوبر، إذ إنه خسر كل المواجهات الأربع التي خاضها في عصر الاحتراف، وكانت البداية في عام 2011، حينما تعرض للهزيمة أمام الوحدة بركلات الترجيح، وسقط في مواجهة العين في 2012 بركلات الترجيح أيضاً، وخسر أمام شباب الأهلي في 2016، بهدفين مقابل هدف، وأمام الوحدة في 2017 بهدفين دون رد.

وستكون مواجهة اليوم بمثابة فرصة لفريق الجزيرة لرد الدين لمنافسه شباب الأهلي، الذي فاز عليه في سوبر 2016، وتتعزز حظوظ الفريق بدخوله للمواجهة بصفوف شبه مكتملة، في غياب المهاجم الدولي علي مبخوت عن خط هجوم الفريق منذ نهاية مشوار المنتخب في كأس العرب.

وفي الجانب الآخر، يدخل شباب الأهلي المباراة بصفته حامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي للمواجهة، وهو متحفز لتعزيز الرقم القياسي في التتويج بالسوبر بحصوله على اللقب خمس مرات في مواسم (2008-2009، 2013-2014، 2014-2015، 2016-2017 و2020-2021).

وينصب تركيز مدرب فريق شباب الأهلي، الوطني مهدي علي، في الوقت الحالي، على الدفع بالبديل المناسب للمدافع حمدان الكمالي، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي في لقاء عجمان، ضمن كأس رابطة المحترفين، وأصبحت خيارات المدرب محصورة بين الثنائي سالمين خميس ووليد عباس للعب إلى جانب محمد مرزوق في مركز قلبي الدفاع. أجهزة لوحية وألعاب إلكترونية و100 ألف درهم بانتظار الجماهير أعلنت رابطة دوري المحترفين أنها ستقوم بالسحب على جوائز قيمة، بين شوطي المباراة وعقب نهاية اللقاء، لاختيار 6 فائزين بنظام السحب الإلكتروني العشوائي، للفوز بجوائز إلكترونية تتضمن: أجهزة لوحية، ساعات ذكية، معدات ألعاب إلكترونية، والثانية في نهاية المباراة، وقبل تتويج بطل السوبر، حيث سيتم السحب على الجائزة الكبرى، التي ستكون من نصيب مشجعَين اثنين، يحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم (بواقع 50 ألف درهم للفائز الواحد).

مداخل جمهور فريق الجزيرة:

■ كبار الشخصيات وفئة بريميوم: البوابة A (مدخل بريميوم).

■ الدرجة الأولى: البوابة 1.

■ الدرجة الثانية: البوابتان 4 و5.

■ الدرجة الثالثة: البوابتان 2 و3.

مداخل جمهور فريق شباب الأهلي:

■ كبار الشخصيات وفئة بريميوم: البوابة B (مدخل بريميوم).

■ الدرجة الأولى: البوابة 10.

■ الدرجة الثانية: البوابتان 6 و.7

■ الدرجة الثالثة: البوابتان 8 و9.

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