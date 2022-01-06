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اتحاد الكرة يقرر اعتماد 5 تبديلات لكل فريق فى كل مباراة بجميع المسابقات

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القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى، برئاسة جمال علام، فى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجبلاية، اعتماد 5 تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الأول.

بينما جاءت القرارات كالتالى:

- تكليف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد، بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى، وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

 

- تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

 

- تكليف عامر حسين، عضو المجلس، بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

 

- تكليف جمال علام، رئيس الاتحاد، برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء محمد حلمى مشهور عضو المجلس. 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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