شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر اعتماد 5 تبديلات لكل فريق فى كل مباراة بجميع المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم المصرى، برئاسة جمال علام، فى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجبلاية، اعتماد 5 تبديلات لكل فريق في كل مباراة بجميع المسابقات أسوة بالقسم الأول.

- تكليف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد، بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى، وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

- تكليف عامر حسين، عضو المجلس، بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

- تكليف جمال علام، رئيس الاتحاد، برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء محمد حلمى مشهور عضو المجلس.