شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجدد الثقة فى وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تجديد الثقة في وليد العطار المدير التنفيذي، وذلك بسبب خبرتة الكبيرة فى جميع الملفات داخل الجبلاية خلال المرحلة الحالية.

وجاءت قرارت المجلس كالتالى:

- تكليف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد، بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى، وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

- تكليف حازم إمام ومحمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

- تكليف عامر حسين، عضو المجلس، بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

- تكليف جمال علام، رئيس الاتحاد، برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء محمد حلمى مشهور عضو المجلس.