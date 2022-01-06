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معلول والجزيرى وديانج على رأس محترفى الدورى المصرى فى أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الكاميرون 2022 ظهور محترفى الدورى المصرى الأفارقة من منتخبات بلادهم، حيث إن الجماهير المصرية تترقب ظهورهم الدولى فى المحفل الأفريقى.

ومن المقرر أن تشهد البطولة ظهور التونسى على معلول نجم الأهلى مع منتخب تونس وزميله سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، وحمزة المثلوثى نجم الزمالك، حيث يعد منتخب تونس صاحب العدد الأكبر من محترفى الدورى المصرى.

بينما يظهر نجم الأهلى أليو ديانج مع المنتبخب المالى، فيما يظهر شيميس بيكلى لاعب الجونة مع المنتخب الإثيوبى فى هذه النسخة.

 

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ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة التربع على  قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية من خلال حصد  النسخة المقبلة المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى و حتى 6 فبراير المقبل.

ونجح منتخب مصر فى حصد اللقب مسبقا 7 مرات من قبل ، أعوام كلا من ،1957 ، 1959 ، 1986، 1998 ، 2006 ، 2008 ، 2010 ، فيما حصد منتخب الكاميرون صاحب الأرض فى النسخة المقبلة اللقب 5 مرات أعوام كلا من 1984، 1988، 2000، 2002، 2010.

أما غانا فجاءات فى المركز الثالث برصيد 4 ألقاب، حيث حصد اللقب الأفريقى أعوام كلا من 1963 ، 1965 ، 1978، 1982 ، يليها نيجيريا بـ 3 ألقاب أعوام كلا من ، 1980 ، 1994 ، 2013.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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