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أول قرارات مجلس الجبلاية.. علام رئيسا لبعثة المنتخب ومراجعة العقود والمسابقات

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا اليوم برئاسة جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بمقر الاتحاد، وجاء قرر المجلس الآتى:

 

- تكليف خالد الدرندلى، نائب رئيس الاتحاد، بمراجعة كافة العقود المبرمة بين الاتحاد والهيئات الأخرى، وعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الاتحاد.

 

- تكليف الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات عضوى مجلس الإدارة بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

 

- تكليف عامر حسين، عضو المجلس، بمراجعة المسابقات التي ينظمها الاتحاد بمختلف مراحلها.

 

- تكليف جمال علام، رئيس الاتحاد، برئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول المتوجهة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية يرافقه اللواء محمد حلمى مشهور عضو المجلس. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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