شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبا خارج سيطرة الزمالك وبيراميدز والأهلى فى صيف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح هناك لاعبون خارج سيطرة الثلاثى الكبار في الكرة المصرية الأهلى والزمالك وبيراميدز مع بداية شهر يناير الجارى من العام الجديد 2022، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يرحلوا "مجانًا" فى نهاية الموسم، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

وسيكون أمام الفرق المحلية أو العربية والخليجية فرضة عظيمة لضم هؤلاء اللاعبين بدون أي أموال، والذين سيقدمون الإضافة الكبيرة حال انتقالهم لأى فريق.

يعد الزمالك أكبر الأندية الثلاثة تهديدا برحيل 11 لاعبا فى قائمته بشكل مجانا لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وهم كل من: المغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، الإيفوارى رزاق سيسيه ومصطفى فتحى وعمر السعيد ومحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافى ومحمد أشرف روقا وطارق حامد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز.

ثانى الأندية التي تعانى من فقدان اللاعبين بشكل مجانى هو نادى بيراميدز، الذى يمتلك 4 لاعبين يحق لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة الفريق السماوى وهم: أحمد أيمن منصور، أحمد توفيق، محمد حمدى، المهدى سليمان.

ويعد النادى الأهلى أقل الأندية الثلاثة، حيث يمتلك لاعبا واحدا يحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لمسئولى القلعة الحمراء وهو وليد سليمان الذى ينتهى تعاقده مع الأهلى بنهاية الموسم، لكنه خرج في أكثر من تصريح بأنه لن يلعب في أي نادى آخر بعد الأهلى وينتظر قرار النادى في التجديد له موسم آخر أو إعلان اعتزاله كرة القدم.