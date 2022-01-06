شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض رحيل محمد حسن إلى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو النادى الإسماعيلى طلبهم بضم محمد حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، فى الانتقالات الشتوية لحاجتهم لخدماته، بعدما أبدى الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للدراويش إعحابه بقدرات وإمكانيات اللاعب.

ورفض مسئولو سيراميكا طلب نظرائهم في الإسماعيلى بعدما استطلعوا رأى الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان الذى أكد حاجته للاعب وعدم قدرته على التفريط في خدماته لا سيما أنه من أعمدة الفريق الأساسية.

ويراهن مسئولو الإسماعيلى في الفترة الحالية على رغبة اللاعب في ارتداء قميص الدراويش في الانتقالات الشتوية، مما جعلهم يرفعون من العرض المقدم لمسئولى سيراميكا من أجل السماح برحيل اللاعب.

ومن ناحية أخرى نجح فريق سيراميكا في تحويل تأخره أمام المقاولون بهدفين إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التى أقيمت باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، وانتهت بالنتيجة المذكورة.

سجل ثنائية المقاولون العرب، مامادو نديوكو نياس فى الدقيقتين 27 و30 فيما سجل هدفي سيراميكا، شادي حسين هدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واحتسب أحمد الغندور حكم المباراة هذا الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار، وأضاف باسم مرسي الهدف الثاني لفريق سيراميكا في الدقيقة 74.

وبهذا النتيجة يرتقع رصيد سيراميكا إلى 10 نقاط ويصعد للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلها.