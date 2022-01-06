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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه، وموسيمانى وجهازه المعاون يعودون للقاهرة غدًا.

أشرف بن شرقى ينذر الزمالك قبل فسخ عقده.. والدحيل يكثف مفاوضات ضمه

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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