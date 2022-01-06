اتحاد الكرة يقرر.. مراجعة كل العقود والاتفاقات.. وإلغاء مادة قيد الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الأول بعد نجاح قائمة جمال علام في الانتخابات التي جرت يوم 5 يناير الجاري.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات أبرزها تكليف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد بمراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة بين الاتحاد والهيئات والمؤسسات الأخرى.

كما قرر المجلس تجديد الثقة في وليد العطار واستمراره في منصب المدير التنفيذي للاتحاد، وتكليف عامر حسين بمراجعة كل مسابقات اتحاد الكرة بمختلف مراحلها.

وكلف المجلس في اجتماع الأول، حازم إمام ومحمد بركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة مع الإدارة الفنية بالاتحاد.

وشهد الاجتماع اعتماد 5 تبديلات في كل المسابقات كما هو الحال في القسم الأول، مع تكليف جمال علام رئيس الاتحاد برئاسة بعثة منتخب مصر في الكاميرون، برفقة محمد حلمي مشهور عضو المجلس.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء المادة الخاصة بقيد الناشئين خارج محافظات محال ميلادهم، ورفع المادة من اللائحة المنظمة.