كاف يحدد موعد وتفاصيل قرعة تصفيات كأس العالم في اجتماع الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

يناقش المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في اجتماعه غداً الجمعة في قصر كريستال في دوالا، بالكاميرون عدد من الموضوعات الهامة.

ويشهد اجتماع الجمعة مناقشة بعض من الموضوعات الهامة والتي تشتمل على 12 بند على جدول أعمال المكتب التنفيذي لكاف.

وأتت المواضيع محل النقاش كما يلي:

1/ متابعة تقارير آخر الترتيبات والاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون والتي ستنطلق الاحد 9 يناير الجاري

2/ إعفاء والغاء اي عقوبات مالية سابقة علي بعض الإتحادات التي انسحبت ولم تشارك في المسابقات الأفريقية بسبب قيود السفر الناتجة عن جائحة كورونا

3/ الموافقة علي فتح طلب التقدم لتنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وكذلك كأس الأمم الأفريقية نسخة 2027

4/ تحديد موعد قرعة وإجراءات وشروط المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 202

5/ تحديد موعد و تاريخ القرعة ومباريات الجولة التمهيدية والتصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار نسخة 2023

6/ تعديل مواعيد مسابقات كاف للأندية والمنتخبات طبقاً لتقويم الأجندة الدولية في الفترة من 2022-2024 وفقا لتقويم الفيفا

7/ مناقشة حول جوائز الكاف المقترحة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2021CAF 2021

8/ تحديد تاريخ موعد ومكان الجمعية العامة العادية للكاف في عام 2022

9/ اعتماد محاضر إجتماعات المكتب التنفيذي للكاف السابقة

- اجتماع 25 نوفمبر 2021 بالقاهرة

- الاجتماع الإفتراضي يوم 19 ديسمبر 2021

- الاجتماع الافتراضي يوم 22 ديسمبر 2021

10/ تحديد الملاحظات الختامية لرئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي

11/ تحديد موعد ومكان ورشة عمل المكتب التنفيذي القادمة حول تمويل الكاف

12/ تنظيم حفل الأفضل لعام 2021 علي هامش منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون