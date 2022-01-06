أشبيلية يصعد لدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.. وخيخون يقصي فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل أشبيلية لدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه 2 / صفر على مضيفه ريال سرقسطة، اليوم الخميس، في دور الـ32 للمسابقة، التي شهدت وداعا مبكرا لفياريال عقب خسارته المفاجئة 1 / 2 أمام مضيفه سبورتنج خيخون.

وعلى ملعب (لا روماريدا)، افتتح الفرنسي جيوليس كوندي التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 31، فيما تكفل رافا مير بإحراز الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 69.

في المقابل، خرج فياريال من البطولة مبكرا، بسقوطه المباغت 1 / 2 أمام سبورتينج خيخون، الناشط بدوري الدرجة الثانية بإسبانيا، الذي اقتنص ورقة الترشح للدور المقبل.

وجاءت المبادرة عن طريق فياريال، بعدما تقدم بهدف راؤول ألبيول في الدقيقة 48، غير أن الصربي أوروس دورديفيتش منح التعادل لخيخون في الدقيقة 67، قبل أن يضيف زميله الأوكراني بوهدان ميلوفانوف هدف التأهل القاتل للفريق المضيف في الدقيقة 88.

كما تأهل فريقا قادش وجيرونا لدور الـ16 أيضا عقب فوزهما 1 / صفر على فوينلابرادا وأوساسونا على الترتيب، في وقت سابق اليوم.

واقتنص قادش فوزا صعبا من مضيفه فوينلابرادا، المتعثر بدوري الدرجة الثانية هذا الموسم، حيث انتظر للدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني ليحرز هدف الصعود للدور المقبل عن طريق توماس ألاركون.

من جانبه، فجر جيرونا، الذي يحتل المركز السادس حاليا بالدرجة الثانية، مفاجأة ضخمة، بعدما أطاح بفريق أوساسونا، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإسباني مبكرا، بهدف حمل توقيع ديفيد خونكا في الدقيقة السادسة.