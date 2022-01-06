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علام لمصراوي: سأترأس بعثة المنتخب في الكاميرون.. وكيروش وعدنا بالكأس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس مجلس اتحاد الكرة، جمال علام، إنه سيترأس بعثة المنتخب الوطني في الكاميرون؛ حيث ستكون كل الطلبات مجابة للمنتخب.

وأضاف علام، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس:"كارلوس كيروش وعدنا بالذهاب إلى الكاميرون من أجل الكأس وبعد العودة سيتم إعادة ترتيب البيت (الجبلاية)".

وأتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بقوله:"نشكر رابطة الأندية على كل ما يقدمونه وسنتعاون سويًا لرفعة الكرة المصرية وإعادتها للريادة".

ويقع المنتخب الوطني بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تضم كلاً من: نيجيريا، غينيا بيساو و السودان.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 9 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير الجاري.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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