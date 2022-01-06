سيف الجزيري يتعافى من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعافى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم بنادي الزمالك ومنتخب تونس، من الإصابة بفيروس كورونا التي لحقت به خلال الأيام الماضية.

وخضع سيف الدين الجزيري لفحوصات طبية مؤخرا، أثبتت تعافيه من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينضم الجزيري لبعثة منتخب تونس إلى الكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

يذكر أن سيف الدين الجزيري غاب عن المشاركة في التدريبات الخاصة بمنتخب بلاده خلال الأيام الماضية ، بسبب الإصابة بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنفرد وبروتوكول العلاجي المتبع.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا بجوار موريتانيا ومالي وجامبيا.