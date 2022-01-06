حقيقة وجود صفقة تبادلية تشمل عبدالفتاح عسيري ومحمد العويس بين النصر والأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، وجود أي مفاوضات مع الأهلي لتبادل اللاعبين عبدالفتاح عسيري ومحمد العويس، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.



وشهدت الساعات القليلة الماضية، أنباء قوية عن هذه المقايضة المثيرة بين النصر والأهلي.

وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي أكدت تمسكها ببقاء الحارس العويس البالغ من العمر 30 عاما مع الفريق الأول لكرة القدم، وتعمل حاليا على التوصل لاتفاق معه للتجديد.

كما أكدت أيضا إدارة نادي النصر أنها تسعى لاستعادة مستوى عبدالفتاح عسيري المعروف، حيث يمثل إضافة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.