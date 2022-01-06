إصابة أوباميانغ نجم آرسنال بكوفيد-19 خلال تواجده مع منتخب الغابون قبل أمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

جاءت نتيجة بيير-إيمريك أوباميانغ قائد الغابون، واثنين آخرين من بعثة المنتخب الوطني إيجابية لكوفيد-19، فور الوصول إلى الكاميرون، اليوم الخميس؛ مما يهدد مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.



وقال الاتحاد الغابوني في بيان، إن اختبارات أجريت للمنتخب فور الوصول إلى مطار ياوندي كشفت عن إصابة أوباميانغ وزميله ماريو ليمينا بالفيروس، بالإضافة إلى المدرب المساعد أنيسيت يالا.

وأضاف البيان أن الثلاثة خضعوا لاختبارات أخرى للتأكد من صحة الفحوص الأولية.