شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: احتمالات كبيرة لانفراج أزمة الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك احتمالات كبيرة لانفراج أزمة النادى الأهلي مع بطولة كأس العالم للأندية، والتي تتعارض في توقيتها مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يعني حرمان الفريق الأحمر من نجومه الدوليين لمشاركتهم في كأس الأمم، كل مع منتخبات بلادهم.

وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر: "احتمالات كبيرة لانفراج أزمة الأهلي في كأس العالم للأندية".



شوبير

ويجتمع المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى الساعة 12 ظهر غد الجمعة، بالعاصمة الكاميرونية بحضور كل أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وباتريس موتسيبى رئيس كاف، وجيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، لمناقشة العديد من الملفات المهمة على رأسها موعد كأس العالم للأندية.

ويشهد اجتماع الاتحاد الأفريقي وإنفانتينو لأول مرة حضور رفيع المستوى من ممثلى فيفا بعد التصريحات المثيرة لرئيس الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم صامويل إيتو تجاههم، كما يناقش المكتب التنفيذى، عدة نقاط مهمة أبرزها الإجراءات التى سيتخذها كاف خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير الجاري بالكاميرون، لضمان استمرار منافسات البطولة.

كما سيناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه الأمور العالقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي "كاف"، التي يعد أبرزها تضارب مواعيد كأس العالم للأندية بالإمارات مع كأس الأمم الأفريقية.