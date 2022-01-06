شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوض مرانه المسائي استعداداً لكأس الرابطة في غياب الشعباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو النادي المصري، مراناً مسائياً على ملعب النادي الاجتماعي استعدادا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجمعه بنظيره مصر المقاصة في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

وقرر كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز الفني، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.

وكان أحمد حمودي قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بدون إذن قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات، كما تغيب عمرو مرعي عن المران بداعي مرض والده وخضوعه لعملية جراحية، فيما تغيب أحمد الشيخ بداعي استكمال عملية التأهيل من الإصابة خارج النادي.

وكان كريم ذكري مدير الكرة بقرر توقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنيه، على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية أو صحفية دون إذن النادي.