شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يلغى ودية المقاصة.. وعلاء عبد العال يحدد برنامج الاستعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الجهاز الفني لإيسترن كومباني بقيادة علاء عبد العال عن فكرة إقامة مباراة ودية غدا الجمعة، وقرر إلغاءها لوضع برنامج إعداد للاعبين، حيث سيتدرب الفريق بشكل يومي على ملعبه استعدادا لكأس رابطة الأندية المحترفة، بعدما كان الجهاز الفنى للفريق ينوى خوض مباراة ودية غدا الجمعة مع فريق مصر المقاصة قبل أن يستقر علاء عبد العال على عدم خوض ودية غد وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم قد اكتفى بخوض مرانا خفيفا صباح اليوم.

ويواصل إيسترن كومباني تدريباته اليومية على ملعبه بدءًا من السبت المقبل، بعدما منح الجهاز الفنى لاعبيه راحة من التدريبات ليوم غد الجمعة، ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المقررة في الثاني عشر من يناير الجارى بستاد بتروسبورت.