شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ إنشاء رابطة القسم الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة فى التجهيز لإنشاء رابطة أندية القسم الثانى والثالث خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة لدعم وتطوير أندية المظاليم ، وزيادة الموارد الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعات خلال الساعات المقبلة من أجل حسم عدد من الملفات منها توزيع اللجان على الأعضاء ، ورابطة القسم الثاني و الثالث ، وتطوير دوريات الجمهورية.

فازت قائمة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت أمس الأربعاء خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .