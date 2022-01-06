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اتحاد الكرة يبدأ إنشاء رابطة القسم الثانى والثالث

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة فى التجهيز لإنشاء رابطة أندية القسم الثانى والثالث خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة لدعم وتطوير أندية المظاليم ، وزيادة الموارد الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعات خلال الساعات المقبلة من أجل حسم عدد من الملفات منها توزيع اللجان على الأعضاء ، ورابطة القسم الثاني و الثالث ، وتطوير دوريات الجمهورية.

فازت قائمة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت أمس الأربعاء خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

 

 

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام  رئيسا وخالد الدرندلي  نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور  ، ومحمد أبو الوفا  ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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