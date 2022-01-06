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الامارات | مدرب اتحاد كلباء: مالابا لن يغادر النمور.. وإصابة الفردان "مؤلمة"

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا إصابة لاعب وسط النمور حبيب الفردان بأنها "مؤلمة" للاثر الذي سيتركه في صفوف الفريق لشهرين، نافيا ان يكون التوغولي مالابا ضمن صفوف المغادرين في فترة الانتقالات الشتوية وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقامه مساء اليوم استعدادا لمواجهة بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال دا سيلفا: "لدينا الثقة الكاملة في جميع اللاعبين والذين ستتاح لهم المشاركة في هذه المباراه بحيث يقومون بدورهم على أكمل وجه على الرغم من أننا سنواجه فريق قوي كان وصيف بطل الدوري الموسم الماضي وتابع: ربما غياب كمارا سيكون مؤثر باعتبار أن اللاعب هو هداف الفريق لغاية الآن".

واضاف: "إصابة حبيب الفردان من الأمور التي آلمتنا في مباراة الجزيرة وسنفتقد لخدماته ما يقارب الشهرين وقد تحدثت مع الإدارة بخصوص هذا الموضوع ونعلم بأنه من الصعب أن نحصل على لاعبين بالجودة نفسها خلال هذه الفترة ولكن بكل تأكيد سيكون هناك إنتداب قريب".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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