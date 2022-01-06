الامارات | إزالة لافتة محمد صلاح من داخل نادي الزمالك!

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لافتة محمد صلاح من داخل نادي الزمالك! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزال نادي الزمالك المصري لافتة تحمل اسم نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في إحدى ساحاته الداخلية خوفاً من قيام اللاعب بمقاضاة النادي لاستغلال اسمه دون الحصول على إذن مسبق منه، بحسب موقع الأهرام المصري.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قد قرر في ديسمبر الماضي إطلاق اسم محمد صلاح على إحدى حدائق النادي، تكريما له على ما يقدمه خلال مسيرته، قبل أن يقرر إزالة اللافتة خوفاً من مقاضاة النادي.

يذكر أن الزمالك اعتاد على تكريم الرموز الكروية بإطلاق أسماءهم على حدائق ومرافق داخل النادي مثل محمود عبدالرازق "شيكابالا" وطارق حامد ورضا عبدالعال، قبل أن يطلق اسم صلاح على إحدى حدائقه.

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