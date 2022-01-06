شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
واصل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريباته اليومية فى إطار استعداداته لمواجهة سموحة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.
ويحل الدراويش، ضيفًا على النادى السكندرى يوم 13 يناير الجارى على ملعب الإسكندرية، فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية التى تضم أيضًا الأهلى والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.
وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون، بإقامة تدريبات بدنية قوية لرفع الحمل البدنى على اللاعبين إستعدادًا لضغط المباريات المنتظر حيث سيخوض الفريق 5 مباريات فى 17 يومًا.
واختتم المران بتقسيمة كبيرة، حرص " بروان " من خلالها على تنفيذ بعض المهام الفنية والتكتيكية لتنشيط الناحية الهجومية بشكل إيجابى بجانب معالجة بعض القصور الدفاعية.
ومن ناحية أخرى يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى بخالص التهنئة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام.
ويؤكد مجلس الإدارة على دعمه ومساندته للمجلس الجديد، متمنيا له التوفيق فى تحقيق طفرة تسهم فى تطور الكرة المصرية للأفضل وتعيدها لمسار الألقاب من جديد.
وفازت قائمة علام بجميع مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الانتخابات التى أقيمت بنظام القائمة المغلقة ..
وبالتالى، أصبح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد هم..
رئيس الاتحاد .. جمال علام ونائبه خالد الدرندلى والأعضاء (محمد حلمى مشهور – محمد أبو الوفا – حازم إمام -محمد بركات – إيهاب الكومى – عامر حسين – دينا الرفاعي).