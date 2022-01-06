شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريباته اليومية فى إطار استعداداته لمواجهة سموحة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

ويحل الدراويش، ضيفًا على النادى السكندرى يوم 13 يناير الجارى على ملعب الإسكندرية، فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الثانية التى تضم أيضًا الأهلى والمقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.

وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى خوان براون، بإقامة تدريبات بدنية قوية لرفع الحمل البدنى على اللاعبين إستعدادًا لضغط المباريات المنتظر حيث سيخوض الفريق 5 مباريات فى 17 يومًا.

واختتم المران بتقسيمة كبيرة، حرص " بروان " من خلالها على تنفيذ بعض المهام الفنية والتكتيكية لتنشيط الناحية الهجومية بشكل إيجابى بجانب معالجة بعض القصور الدفاعية.

ومن ناحية أخرى يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى بخالص التهنئة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام.