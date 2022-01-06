شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على فاركو "بثلاثية" استعدادا لمباراة الإسماعيلى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيرة فاركو بثلاثية نظيفة فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن الاستعدادات لمباريات بطولة كأس الرابطة التى سوف تنطلق يوم الأربعاء المقبل.

أحراز أهداف سموحة الثلاثى "عبد الكبير الوادى وخالد عبد الفتاح وأولا سيكيرو".

وكانت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الأولى بمشاركة أندية الدورى المصرى الممتاز قد أقيمت الإثنين الماضي، وتم تقسيم الأندية إلى ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة.

ووقع سموحة في المجموعة الثانية مع كلاً من "الأهلي، المقاولون العرب، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي".

مواعيد مباريات "سموحة" في المجموعة الثانية:

● الخميس 13 يناير :

سموحة أمام الإسماعيلي في الساعة 5 مساءً.

● الإثنين 17 يناير:

البنك الأهلي أمام سموحة في الساعة 5 مساءً.

● الجمعة 21 يناير:

سموحة أمام الجونة في الساعة 2 والنصف عصراً.

● الخميس 27 يناير:

سموحة أمام الأهلي في الساعة 5 مساءً.

● الإثنين 31 يناير:

سموحة أمام المقاولون العرب الساعة 5 مساءً.

ومن الجدير بالذكر أن كل فريق يلعب خمس مباريات في دور المجموعات، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى نصف النهائي، ومن المقرر أن يتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.

وتقام منافسات دور المجموعات بداية من 12 يناير حتى 30 يناير الجاري، بينما نصف النهائي والنهائي سيتم إقامتهما في فترة التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل.

وتخوض الأندية منافسات كأس الرابطة في غياب اللاعبين الدوليين، وسيتم إقامة المباريات بعيداً عن موعد لقاءات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.