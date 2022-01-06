شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على وضع برنامج بدني خاص من أجل تأهيل لاعبي الفريق الأحمر بعد العودة من الإجازة التي حصلوا عليها لمدة 12 يوما بدءا من يوم السبت، ومع عودة المجموعة الأساسية للمشاركة في التدريبات وكذلك وجود الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ومعاونيه من جنوب إفريقيا.

وينوي موسيماني رفع الحمل البدني للاعبي الأهلي بعد العودة من بلاده من أجل تجهيز كل اللاعبين للمشاركة في كأس الرابطة المقرر انطلاقها بدءا من يوم 13 يناير الجاري والتي يستهلها الأهلي بمواجهة فريق الجونة.

ويرغب موسيماني في تعويض فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون في رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية للاعبي الأهلي، وإكسابهم حساسية المباريات قبل خوض منافسات كأس الرابطة للظهور بمستوى قوي والمنافسة مبكرا على حصد لقب البطولة.

وانتظم لاعبو الأهلي البدلاء في التدريبات الجماعية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بينما ينتظم اللاعبون الأساسيون في التدريبات يوم السبت المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الجهاز الفني.

ويحصل الفريق على راحة من التدريبات غداً ، على أن يعاود التدريبات السبت تحت قيادة بيتسو موسيماني